Presyo ng kuryente bababa ngayong Agosto

Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto dahil bumaba ang generation charge pati na ang transmission at iba pang charges.

Ayon sa Meralco, mababawasan ng 29.08 sentimos per kilowatt hour ang singil sa kuryente na katumbas sa P58 na bawas sa monthly bill ng mga pamilyang kumokonsumo lamangng 200 kWh.

Papatak sa P10.8991 per kWh ang kabuuang singil sa kuryente mula sa P11.1899 per kWh nung Hulyo.

Ito na ang pangatlong magkakasunod na buwan na bumaba ang generation charge. Ngayong Agosto, 21.37 sentimos per kWh ang bawas sa generation charge na P6.3929 per kWh lamang mula P6.6066 noong Hulyo. Nasa P1.2873 per kWh ang binaba ng presyo sa Wholesale Electricity Spot Market. Nasa 16.88 sentimos per kWh naman ang nabawas sa singil sa power supply agreements dahil bumaba ang presyo ng mga panggatong at lumakas pa ang piso laban sa dolyar.

Tinabla ng pagbaba ng singil sa WESM at PSA ang pagmahal ng singil mula sa Independent Power Produ­cers na 8.53 sentimos per kWh. Sinisi ng Meralco ang pagmahal ng singil ng IPPsa mas kaunting dispatch mula sa First Gas-Sta. Rita at First Gas- San Lorenzo na sumailalim sa scheduled outage nung Hulyo.

Muling nanawagan ang Meralco sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program na magparehistro para makuha nila ang lifeline discount simula Setyembre. Paalala ng Meralco, tanging mga nagparehistro bilang lifeline consumers lamang ang makakukuha ng diskwento simula Setyembre. (Eileen Mencias/Nathalia Antonio)