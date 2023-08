‘Pinas sa China: Ilabas kasunduan sa baklas barko

Hinamon ng gobyerno ang China na ilabas ang sinasabing kasunduan para alisin ang BRP Sier­ra Madre sa Ayungin Shoal.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Assistant Director Ge­neral Jonathan Malaya ng National Security Council na walang ipinapangako ang gobyerno sa isyu ng barko sa Ayungin Shoal at kung mayroong silang katibayan ay ilabas ito.

“Kung meron palang ganon na mayroong kasunduan ‘di ilabas n’yo. They are the ones that are making this claim, therefore it is their res­ponsibility to back up their claim. Sila ‘yong nagsasabi na mayroong kasunduan, so ilabas nila ‘yong kasunduang iyon,” giit ni Malaya.

Idinagdag pa ng opis­yal na walang administrasyong nangako na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil ito ay sagisag ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa pinaga-aagawang teritoryo.

Binigyang-diin ni Malaya na kaya inilagay ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay upang ipakita sa Tsina na ang Pilipinas ang may hawak dito.

Hinamon din ni Malaya ang China na sabihin o tukuyin kung sino ang opisyal na nangako sa kanila dahil nakakatiyak siyang walang gagawa nito para isuko ang karapatan sa West Philippine Sea.

“If China believes na mayroong ganoong kasunduan o pangako, sabihin nila kung sino ang nangako kasi baka naman ang nangako sa kanila ay hindi naman opisyal ng pamahalaan because I can categorically say to the public and to everyone na wala pong administrasyon na nangakong tatanggalin yan because iyan pong BRP Sierra Madre ay simbolo ng ating sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal,” dagdag ni Malaya. (Aileen Taliping)