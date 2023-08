PH ika-7 bansa na malupit sa internet

Nasa ika-7 puwesto ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may matatag na internet infrastructure.

Nabatid na nakakuha ng 46% na score ang Pilipinas sa Internet Resilience Index na inilabas ng global non-profit organization Internet Society.

Ang bagong index na sumasakop sa 170 bansa ay kauna-unahan sa Internet Society.

Ipinaliwanag ng grupo na ang katatagan ng internet connection ay iyong nakakapagmintina sa katangap-tanggap na level ng serbisyo sa harap ng mga pagkakamali at hamon sa normal na operasyon.

Sa pitong spot sa rehiyon ay nahigitan ang Pilipinas ng Singapore, Thailand at Malaysia at nauna naman sa Myanmar (45%), Cambodia (43%) at Laos PDR (42%).

“The country’s infrastructure is ranked particularly high, with good, fixed line coverage not often seen in island nations,” ayon sa Internet Society .

Gayundin, ang security score ay may high HTTPS adoption, na above average sa rehiyon.

Habang ang Pilipinas ay nakakuha ng score na 48% pagdating sa internet infrastructure at performance, na siyang nag-a-asses sa abilidad ng isang bansa na pagkalooban ang end-user ng ‘seamless at reliable access’ sa internet services.

Gayunman, ayon sa Internet Society, ang mobile performance (29%) sa Pilipinas ay mas mababa sa fixed network performance (76%), at dapat din na magkaroon ng improvement.

Habang umiskor naman ang Pilipinas ng 54% pagdating sa security kung saan ang HTTPS adoption ay 82% at ang MANRS ay umiskor ng score (80%), indikasyon ito na above average ang commitment sa encryption at routing security.

Samantala, nakakuha naman ng score na 35% ang Pilipinas pagdating sa kahandaan sa merkado.

“Decision-makers in the Philippines can use this snapshot to understand the strength and weaknesses in their Internet ecosystem and make data-driven decisions regarding where to invest and improve the country’s overall resilience,” dagdag pa ng Internet Society. (Juliet de Loza-Cudia)