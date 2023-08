PBBM dinoble insentibo ng mga nagwaging atleta

SINORPRESA ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang lahat ng mga pambansang atleta sa elite at Para Games matapos nitong doblehin ang matatanggap na insentibo sa pagwagi ng medalya sa Cambodia SEAG.

Pati na mismo si Philippine Olympic Committee (POC) President at Tagaytay Mayor Abraham “Bambol” Tolentino Tolentino ay natuwa sa ginawa ni PBBM habang ito na mismo ang nagbigay ng mga insentibo sa mga atleta Miyerkoles ng hapon.

Pinasalamatan ni Tolentino si Pangulong Marcos, Jr. sa pag-ulit ng kanyang buong suporta sa mga atletang Pilipino at sa pangkalahatan ng mga palakasan ng Pilipinas.

“President Marcos, Jr. welcoming the athletes in Malacanang and personally handing them their incentives is more than enough a strong gesture of his strong belief and confidence in our athletes,” sabi ni Tolentino.

