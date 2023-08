Pangmalakasan! JC nagdaos ng Grand Mentor’s Training Series para sa distributors

Kamakailan lang ay nagkaroon ng training session ang JC, na mula sa MLM company na itinatag nina Jonathan So and Carlito Macadangdang. Ginanap ang naturang training kasama ang mga grand mentor sa Metrotent sa Pasig. Hindi mahulugang karayom ang nasabing session kung saan nagbahagi ang mga mentor ng mahahalagang kaalaman tungkol sa networking industry. Dinumog din ito ng mga distributor mula sa labas ng bansa.

Kasama sa mga grand mentor ay sina Anne Bacho, dating call center agent na sa kasalukuyan, ‘di umano ay kumikita na ng P62 milyon dahil sa JC; Jayson del Cruz, halos 15 taon nang kasapi ng MLM na kumita na rin ‘di umano ng P5 milyon sa loob ng 5 buwan; at Val de Jesus, isang panadero, beterano na sa larangan ng networking at tinatayang P70 milyon naman umano ang kinita.

Binigyang-pagkilala rin sa event ang HK Travel Awardees, Boracay Product Movers, at Luxury Circle Awardees. Habang binigyang-diin naman ni JC President and CEO Jonathan So ang importansya ng Organic Barley sa pagpapalago ng kanilang negosyo.

“Yan ang foundation kung bakit natin ginagawa ang business na ‘to,” saad ni So. “Mayroon tayong quality product.”

Maglalaan rin si So ng travel incentive para sa mga franchisee na maganda ang performance.

“Kahit na bago ka lang dito, may chance ka sumama sa’min sa travel incentive. Sa mahilig magbenta, sa mahilig mag-consume ng products, mayroon na kaming travel incentives para sa inyo: 3 days and 2 nights sa El-Nido,” paglilinaw ni So.

Multilevel marketing company ang JC. Maaaring magbenta ang distributors ng beauty, health, and wellness products katulad ng: Organic Barley, Kind Beauty, Omni White, Calvit-C, K-Pads, at Goodleaf Ashitaba.

