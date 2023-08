P7M Hermes bag, Toyota Land Cruiser wedding gift nina Arjo, Maine sa isa’t isa

Mapapa-sana all na lang talaga tayo sa napaka-bongga umanong wedding gift sa isa’t isa nina Maine Mendoza at Arjo Atayde.

Walang denial at wala rin namang kumpirmasyong inihahayag si Arjo sa balitang niregaluhan niya ang kanyang misis ng Oh La La – isang Hermes mini Kelly bag na nagkakahalaga ng P7 milyon.

Sabi nga ng karamihan, susmaryosep na bag yan, aba’y presyo na ng isang magandang bahay yan na kumpletos rekados sa magagarang kasangkapan.

Kung totoo man ito, inggit pikit na lang ang mga naglalaway sa napakabonggang bag ng dating Pambansang Yaya.

Naispatan ng kanilang mga fan si Maine habang bitbit ang sosyal na bag nang dumalo silang mag-asawa sa kasal ng kapwa niya dabarkads na si Maja Salvador sa businessman na si Rambo Nuñez sa Bali, Indonesia noong July 31.

Samantala, hindi naman nagpakabog si Maine at niregaluhan din ng bonggang-bongga ang kanyang mister.

Ayon na rin sa mga chismax, binigyan niya ang asawang kongresista ng Toyota Land Cruiser na sabi nga ng Top Gear Philippines ay “rarest SUV of them all.”

Sabi pa, pila hanggang sa susunod na taon ang listahan ng mga nag-aabang na makabili ng pinakabagong modelo ng nasabing SUV pero iba ang Menggay, nakuha niya ito in time na pang-regalo sa love of her life.

Magkano ito? Naglalaro lang naman daw sa P5.7 million ang presyo nito.

Hay, sana all talaga!