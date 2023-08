NASA binanatan pag-epal ng China sa biyaheng-buwan

Binalaan ni National Aeronautics and Space Administration (NASA) administrator Bill Nelson ang China sa pag-epal umano nito na pangunahan ang isinusulong nilang lunar exploration.

Lantarang tinutulan ni Nelson ang ba­lak ng China na una­han ang Amerika na magpadala ng misyon sa buwan sa 2024 para pag-aralan ang pagpapadala rito ng mga tao at pagbabalik ng mga ito sa daigdig dahil kilala aniya ang China sa pagiging mapagkamkam.

Tinukoy ni Nelson ang pag-angkin ng China sa Spratly Islands sa South China Sea.

“So naturally, I don’t want China to get to the (Moon’s) south pole first with humans and then say ‘this is ours, stay out,’ like they’ve done with the Spratly Islands,” giit ni Nelson.

Samantala, sinabi ni Nelson na aprubado ng 28 na bansa, kabilang dito ang Australia, Great Britain, India, Japan at South Korea ang U.S.-led Artemis project na naglalayong tuklasin ang kabuuan ng buwan para sa posibilidad na pagdadala rito ng mga tao sa 2025.