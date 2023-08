Nagte-trending! Milk Tea gin flavor

Inulan ng kwelang reaction sa social media ang larawan ng isang milk tea na may nakakalasing na flavor!

Pinost ito ni Pillowsophie sa kanyang official Facebook account kalakip ang maikling caption na, “Deserve natin ng milk tea.”

Kumalap ang naturang post ng humigit-kumulang 114k Haha reaction at libo-libong shares kung saan makikita sa uploaded picture ang hawak-hawak na milk tea na may nakadikit na logo ng gin.

Aniya “Reward yourself, Deserve mo mag-milk tea.”

‘Di rin nagpahuli ang mga netizen at nagbahagi ng kani-kanilang sentimyento.

Para kay Michael Danganan, “Pag ganyan ang tinda mo ubos na may nakapila pa promise.”

Hirit ni Relyn Soriano, aniya, “Ayuko na talaga mag milk tea Pag may ganitong flavor baka malasing ako.”

Napawow naman si Violet Rose, sey niya, “Wow kakaiba na ngayon ang milk tea,,habang tumatagal lalong sumasarap nag iba na ng label,,mapapa-wow sana all nalang.”

Bira ni Ann Osnam, “Hindi po yan milk tea milk gin yan ei.”

“Hala may pearls pa oh HAHAHAHAHAHA luhmeh ay!” dagdag pa ng isang netizen.

Dagdag pa rito, marami ring mga user ang nagmention sa kani-kanilang

kakilala na tila bet din ng ganitong uri ng milk tea.

Ikaw, bet mo? (Moises Caleon)