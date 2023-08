Myla Pablo itinalagang kume ng JAMS Sports

TATAHAKIN ni Premier Volleyball League (PVL) superstar Myla Pablo ng F2 Logistics Cargo Movers ang panibagong hamon sa kanyang pinakamamahal na sports sa pagtanggap sa responsibilidad na maging commissioner ng magsisimula na JAMS Sports National Volleyball Championships.

Inihayag ni JAMSAP CEO Jojo Flores ang pagsang-ayon ng Cargo Movers opposite hitter na si Pablo sa isinagawang press conference ng kumpanya na binuksan ang bagong daan sa pagbuo ng isang applications na makakatulong sa mga hawak nitong artists at talento.

“Marami po kasi kaming talent being provider dati sa television and we want them na ma-continue nila ang dream nila with the creation of an app na may entertainment, news, sports at everything na nagaganap sa paligid natin,” sabi ni Flores.

Nakasama naman ni Flores sina JAMSAP COO Maricar Moina, Secretary Sheril Ong, Liaison Manager Benjamin John Balmaceda, I.T. Head John Nicolas at HR Jessa Reyes sa pakikipagpares ng kumpanya sa ES Transport na magpapalabas ng kanilang show sa mga bus.

Sinabi ni Flores na kinakausap naman nito sina James Yap, Marc Pingris at Jayjay Helterbrand para maging commissioner ng basketball.

(Lito Oredo)