Mga jobless Pinoy lumobo sa 2.3M

Tumaas ang unemployment rate sa 4.5% nitong Hunyo mula sa 4.3% noong Mayo nang nadagdagan ng 159,000 ang mga walang trabaho.

Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, 2.33 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Hunyo na naghahanap pa ng pagkakakitaan. Kung ikukumpara sa Hunyo noong nakaraang taon, nabawasan naman ang walang trabaho ng 663,000.

Paliwanag ni Mapa, dumami ang walang trabaho dahil lumaki ang labor force at lumaki ang labor force participation rate at hindi sila lahat nakakuha ng trabaho. Ayon kay Mapa, nadagdagan ng 741,000 ang labor force kumpara noong Mayo 2023.

Ayon kay Mapa, 575,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture mula Mayo hanggang Hunyo dahil sa mga nagsarang fish ponds. Kumpara naman sa Hunyo 2022, nasa 233,000 ang nabawas na trabaho sa fishing and aquaculture. Paliwanag ni Mapa, nagtutugma ito sa pag-aaral ng PSA tungkol sa Value of Production in Agriculture na kahapon din inilabas. Aniya, bukod sa fish ponds, nagbawas din ng tauhan ang nasa marine fishing at fishing in commercial and coastal waters pati na sa pearl culture.

Ayon kay Mapa, mas madami ngayon ang mga may edad na mga walang trabaho o yung mga 45-54 years old. Noong nakaraan, ang mga mas maraming walang trabaho ay 'yong mga nasa edad 25-34.