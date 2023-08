Mag-asawa, 2 anak patay sa nagliyab nilang bahay

Nasawi ang mag-asawa kasama ang dalawa nilang anak nang makulong sila sa nasusunog nilang bahay sa Sta. Maria, Bulacan noong Martes nang madaling-araw.

Kinilala ang mga biktima na sina Roy Lozano at asawa nitong si Marie, kapwa 39-anyos at mga anak nilang sina Cedric, 13 at Andrei, 12.

Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection – Region 3, hindi na nakalabas ang mga biktima sa kanilang kuwarto sa ikalawang palapag ng bahay nila sa El Pueblo Rio Subd. sa Barangay Caypombo, Sta. Maria, Bulacan nang sumiklab ang apoy pasado alas-tres nang madaling-araw.

Nakatakbo naman palabas ng bahay ang lalaking kasambahay ng mga biktima nang maramdaman nito ang init mula sa kumalat ng apoy.

Agad itong humi­ngi ng saklolo sa mga kapitbahay pero mabilis na lumaki ang apoy at hindi na nailabas ang mag-anak.

Sa imbestigasyon ng BFP, sa ground floor nagsimula ang apoy at mabilis na kumalat patungo sa 2nd floor kung saan natutulog ang mga biktima.

Nakontrol ang apoy bandang alas-kuwatro nang madaling-araw at dito na natagpuan ang natustang bangkay ng mag-anak.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang dahilan ng sunog. (Ronilo Dagos)