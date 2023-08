Liza nasa ‘Pinas nang dakpin ang manager

Nandito pala sa Pilipinas si Liza Soberano nang madakip ng mga awtoridad ang CEO ng Careless Entertainment na si Jeffrey Oh.

Noong Martes nga ay inilabas ni Cristy Fermin sa kanyang programang ‘Cristy Ferminute’ sa 92.3 Radyo5 TRUE FM ang tatlong footages nang pagdakip kay Jeffrey bilang patunay sa mga nauna niyang balita.

“Ayan po ang video kung papaano hinuli, kinuwestiyon at binitbit ng mga tauhan ng BID (Bureau of Immigration and Deportation) itong si Jeffrey Oh, ang manager ni Liza Soberano,” saad ni Cristy.

Kinumpirma rin ng BID sa pamamagitan ng kanilang official statement na wala diumanong visa at work permits ang 32-year old South Korean-American na may restaurant at club lounge business din sa Pilipinas.

Ayon naman kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, kasalukuyang nasa BI facility sa Bicutan, Taguig City na raw si Jeffrey facing a deportation charge.

Noong Martes ng gabi naman ay nakakuwentuhan namin ang ilan sa mga kaibigan ni Liza sa isang coffee shop sa BGC, Taguig City.

Kuwento nga nila, nandito sa Pilipinas si Liza nang mangyari ang pagdakip sa manager nito.

Masuwerte nga raw si Liza at wala raw ito sa office ng Careless noong mangyari ang pagdakip kay Jeffrey.

Hindi na raw nakausap ni Liza si Jeffrey dahil tumungo agad ang aktres sa USA para sa proyekto niya roon. Dagdag pa ng mga kaibigan ni Liza, hindi nagtagal ang aktres sa US at bumalik agad ito ng Pilipinas.

Dumalo pa nga si Liza sa gala night ng Cinemalaya GL movie na ‘Rookie’ sa PICC.

Tinanong din namin ang mga kaibigan ng aktres ung si Jeffrey ba ang isa sa mga dahilan kaya bumalik agad si Liza sa bansa, pero hindi raw at napa-LOL na lang sila, ha!

Samantala, nakita sa isa sa tatlong footages na nilabas ng programang ‘Cristy Ferminute’ si James Reid, na business partner ni Jeffrey.

Ayon kay Cristy, ang ama ni James ang isa sa mga nagreklamo kay Jeffrey.

Kapansin-pansin din na nawala na sa Instagram account ni James ang photos na kasama niya si Jeffrey.

Hanggang sa ngayon ay tikom ang mga bibig nina James at Liza sa nangyaring pagdakip kay Jeffrey at sa posibilidad na ma-deport ito.

Bukas naman ang Abante para sa panig ni Jeffrey. (Byx Almacen)