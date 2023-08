Lantad panty, cleavage, briefs, abs: Heaven humirit ng ‘libog’ kay Marco

Nangabog ang outfit nina Heaven Peralejo at Marco Gallo, sa premiere night ng movie nilang ‘The Ship Show’, ha!

Imagine, maglalaro talaga ang imahinasyon mo, lalo na ng mga lalaki, sa kasisilip ng underwear ni Heaven. Super nipis, as in see-through talaga ang dress niya, with matching labas pa ang cleavage.

Eh, ‘di ba, known si Heaven sa pagkakaroon ng malaking boobey, kaya super jackpot talaga ang mga boylet na dumalo sa premiere night.

At si Marco, hindi rin nagpakabog, ha! Sa unang tingin, akala mo ay super formal ang outfit niya, na naka-coat nga, pero bongga, wala pala siyang suot sa loob, at lantad na lantad ang abs niya, ha!

At naglaro rin ang imahinasyon ng mga beki, girlash, dahil mala-see through din ang underwear na suot niya, ha! ‘Kaloka, ‘di ba?

Kaya bagay na bagay talaga ang dalawa, na parehong daring, revealing, provocative sa pananamit.

Well, bongga rin ang MarVen, dahil talagang naka-create na sila ng fandom, ha! Dumog nga ang mga faney nila sa SM Megamall, at malalakas na tilian talaga ang maririnig mo noong rumampa na sila sa red carpet.

Anyway, ang ‘The Ship Show’ na dinirek ni Jason Paul Laxamana ay tungkol sa reality show, na kung saan ay nag-discover sila ng pasisikating love team.

At kanya-kanyang eksena ang mga karakter, at siyempre, hindi nagpakabog ang tandem ng MarVen, na dapat lang naman, dahil sila ang mga bida, no!

Hindi ko sasabihin kung nanalo sila o hindi! Kayo na ang bahalang umalam. Panoorin ninyo para malaman n’yo.

Pero, maraming nakakaaliw na eksena ang dalawa. Mga eksenang sanay na sanay na silang gawin, ha!

May bonggang laplapan sila, na feel na feel mo ang init sa kanilang dalawa.

Bongga rin ang aktingan nila, na pagdating sa iyakan, pareho silang mahusay, ha! May kanya-kanyang moment ang dalawa, na aantig sa puso ng mga manonood.

Pero, super aliw rin ako sa mga linya ng karakter ni Heaven, na ang eksena ay nag-iisip sila ng konsepto para sa sasabakan nilang final showdown.

Ang magsayaw nga ang naisip nilang gawin. At medyo hindi bet ni Heaven ang type ni Marco.

Kulang daw kasi sa libog. Kaya nag-suggest si Heaven na gawing mas physical, mas malandi, mas maharot, at mas may ‘libog’ nga ang dance moves nila.

‘Yung tipong para silang nagroromansahan sa ibabaw ng kama, na dinadaan nga sa sayaw. Na mas maraming himasan, at mas matitindi ang titigan.

Kabog, ‘di ba? Hahahaha!

Oh siya, nood na lang kayo sa mga sinehan, at sure ako na mag-i-enjoy kayo sa MarVen. At marami pang karakter na markado ang eksena, na sure akong susunod na pasisikatin ng Viva.