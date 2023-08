Kyle Tucker inangklahan Astros laban sa Orioles

NAG-DELIVER ng grand slam si Kyle Tucker sa bukana ng ninth inning na sinakyan ng Houston Astros sa 7-6 panalo laban sa Baltimore Orioles nitong Martes.

Matapos ang dalawang mabilis na strikes at dalawang balls, apat na beses pang humataw ng foul ball si Tucker.

Sa pang-siyam na bato ni Felix Bautista – 100 mph fastball – ay lumagutok sa bat ni Tucker ang bola at naglayag sa bandang kanan ng field.

“I was just able to catch one out in front and time it well and put a good swing on it,” ani Tucker matapos kumpletuhin ang panglimang career grand slam at pangalawa sa season.

Inumpisahan ng walk ni Astros pinch-hitter Jon Singleton ang ninth, sinundan ng single ni Jose Altuve.

Kinuryente ni Bautista si Alex Bregman, naka-single din si Yordan Alvarez at napuno ang bases bago tumapak sa plate si Tucker.

(Vladi Eduarte)