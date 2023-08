Kai Sotto wala pang linaw kung kailan sasalang sa ensayo

KWESTIYONABLE pa rin ang status ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas higit dalawang linggo bago ang tipoff ng 2023 FIBA World Cup sa August 25.

Tatlong linggo na halos nang dumating si Sotto mula sa paglalaro sa NBA Summer League para sa Orlando Magic, hindi pa nakakapag-ensayo ang 7-foot-3 center sa national team.

Ngayong araw, may appointment rin daw si Sotto sa kanyang doktor.

May iniinda sa likod ang 21-year-old kaya humingi ng break sa Gilas pagbalik.

Sa Power & Play ni dating PBA commissioner Noli Eala, iginiit ni Kai ang commitment sa national team.

Pero nakabitin pa dahil hinihintay din ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ang resulta ng MRI nito bago magdesisyon.

“Obviously, if something’s wrong with him, it’s going to be a problem,” ani coach Chot.

Dumating na si Utah Jazz star Jordan Clarkson, todo-tapak na sa silinyador ang Gilas sa ensayo bago ang FWC sa August 25 hanggang September 10.

(Vladi Eduarte)

HINDI pa alam kung kailan sasalang sa Gilas training si Kai Sotto.