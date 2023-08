Jennylyn bilib sa ugali ni Xian

Puring-puri ni Jennylyn Mercado ang bagong leading man niyang si Xian Lim. Bukod daw sa mabait, napaka-professional daw nito at nagpapasalamat siya dahil nagawa nitong mahintay siya noong matigil ng dalawang taon ang pagsasamahan nilang teleserye.

Biglang natigil ang taping ng ‘Love. Die. Repeat.’ noong 2021 dahil nabuntis si Jennylyn. Hinintay munang makapanganak at makapagpahinga si Jen bago nag-resume ang kanilang taping.

Nang magbuntis, nangako naman si Jen na babalikan niya ang nabitin na teleserye at sana ay makapaghintay si Xian sa pagbabalik niya.

Habang hinihintay ni Xian si Jen na maging ready, nakagawa ito ng dalawang teleserye sa GMA-7. Nang maging handa na nga si Jen, muli silang nagkita sa taping set ni Xian.

Nagpasalamat si Jen sa patience ni Xian dahil two years din itong naghintay para matuloy ang teleserye nila. Wala nga raw nabago sa pakikitungo ni Xian sa kanya.

“Masayang kasama si Xian kahit na nung first time namin (2021). Hindi pa rin siya nagbabago. Very playful, at gentleman, magaling na artista. Talagang very supportive siya sa mga scene naming dalawa,” sey ni Jen.

Inamin ni Jen na naging malaki ang adjustment niya sa pagbalik siya sa trabaho, at sinabing para siyang baguhang artista ulit. Masyado raw siyang nakampante sa pag-alaga ng anak nila ni Dennis Trillo na si Dylan.

“Nag-focus ako sa pagiging mommy kay Dylan. Nag-focus sa pagiging wife, pero I’m sure nandiyan ‘yung co-artists ko, nandiyan ‘yung production, nandiyan sina Direk Irene (Villamor) para tulungan din akong i-motivate ‘yung sarili ko na, ‘Ay, kaya mo ‘yan’,” sey ni Jen.

Hindi naman itinago ni Jen na noong mag-report siya sa first taping day sa set, nakaramdam siya ng kaba. Kaba raw na naramdaman niya noong first time siyang mag-taping ng teleserye after niyang manalo sa ‘StarStruck’ noong 2004.

“Pakiramdam ko, hindi na ko marunong. Parang nahihiya ako, tapos hindi ko ma-memorize ‘yung script ko. Nanginig ang katawan ko at parang hindi ako makahinga.

“Ngayon, parang baby brain pa, ‘yung hindi ko pa agad makabisado, so kailangan ko pa ng time. Sa tulong ni Direk Irene, ni Xian, at ng mga co-artist ko. Tinutulungan talaga nila ako. Inaalalayan nila ako. Parang ako na ang baguhan sa set.” (Ruel J. Mendoza)

