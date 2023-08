Jalosjos sibak sa kongreso

Tanggal bilang mi­yembro ng Kamara de Representantes si Romeo “Jonjon” Jalosjos Jr. matapos ipawalang-bisa ng Supreme Court (SC) na proklamasyon nito bilang kinatawan ng Unang Distrito ng Zamboanga del Norte.

Ayon sa statement ng SC Public Information Office (PIO), sa En Banc deliberations ng high court noong Martes, napagdesisyunan na isantabi ang Comelec En Banc order, may petsang May 2022 at resolution at resolution na may petsang June 2022 dahil inisyu ito “with grave abuse of discretion.”

Matatandaan na si Jalosjos ay dineklara bilang nanalong congressional candidate noong Hunyo ng nakaraang taon kahit pumapanga­lawa lamang kay Roberto “Pinpin” Uy. Nakakuha si Jalosjos ng 69,109 boto kumpara sa 69,591 boto ni Uy.

Isang Federico Jalosjos ang tumakbo at dineklarang nuisance candidate pero ang nakuha niyang botong 5,424 ay inilipat kay Romeo na naging daan para ideklara ito ng Comelec.

Nagprotesta sina Uy at Federico pero hindi sila pinansin ng Comelec at itinuloy ang proklasyon kay Romeo kaya inakyat nila sa Supreme Court ang kaso.

Diin ng SC, ang kandidatong nakakuha ng pinakamataas na boto “should be proclaimed without unnecessary delay.”

“In Uy’s case, the Comelec, motu proprio, ordered the suspension of his proclamation even though the PBOC had clear basis to proclaim Uy as the winning candidate, having garnered the highest number of votes,” ayon sa statement ng SC PIO.

Kinastigo rin ng SC si dating Comelec Chair Saidamen Pangarungan na siyang humarang umano sa proklamasyon noon ni Uy.

“[T]he Comelec’s power to suspend the proclamation of a winning candidate is not available in proceedings to declare one a nuisance candidate,” paliwanag ng SC dahil wala naman umanong kinalaman si Uy sa petis­yong inihain ni Romeo laban kay Federico.

Noong 2002, sinipa rin ng Kamara ang ama ni Jonjon na si Romeo Jalosjos Sr. bilang kinatawan ng Zamboanga del Norte matapos itong mahatulang makulong sa statutory rape ng 11-anyos na babae noon.