Isang kontratista lang nakapasa! PBBM tinengga Manila Bay reclamation

Ipinatigil ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga land reclamation project sa Manila Bay matapos makita ang sangkatutak na problema rito.

Sinabi ng pangulo na isa lang ang pinahintulutan niyang magpa­tuloy habang nirerepaso ng gobyerno ang implikasyon ng proyekto pero hindi niya binanggit kung saang bahagi ito ng Manila Bay.

“Nakasuspinde lahat. Under review ang lahat ng reclamation. ‘Yong isa lang ang natuloy dahil na-review na. Maraming problema. Marami kaming nakita na hindi magandang patakbo,” wika ni Marcos sa isang situation briefing sa Bulacan noong Lunes.

Nababahala ang pangulo sa lumiliit na baybayin ng Maynila. Na­ngangamba rin ito na baka lalong lumala ang problema ng pagbaha kung magpapatuloy ang land reclamation projects.

“‘Yong Roxas Blvd., wala na ‘yong dagat,” himutok ni Marcos.

“Isa pang malaking problema na kailangan ayusin ‘yan kasi ‘yong mga ilog kung matuloy lahat ‘yan, maraming ilog na mababara eh. Wala na pupuntahan ‘yang tubig,” katuwiran pa niya.

Noong nakaraang taon, pinahintulutan ng gobyerno ang Waterfront Manila Premier Development Inc. (MWPDI) ng pamilya ni Senador Sherwin Gatchalian na simulan ang reclamation ng 318 hectares ng foreshore at offshore areas sa Manila Bay. Ang P34.3 billion pro­ject, na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Manila South Harbor, ay sinasabing patatayuan ng commercial, entertainment at health districts.

Inireklamo naman ito ng Estados Unidos dahil hindi lang nito tatamaan ang US Embassy, sangkot din sa proyekto ang Washington-blacklisted China Communications Construction Co. (CCCC). Ang subsidiary nitong China Harbour Engineering Company Ltd. ang kinontrata ng mga Gatchalian sa proyekto.

Ipinagtanggol ni Sen. Gatchalian ang reclamation project ng kanilang pamilya sa pagsasabing nakakuha sila ng mga kaukulang permit dito.

“They have gone through the process. It would be unfair if they question it now,” ayon sa senador sa isang media forum kamakailan. “Let’s respect the process.”