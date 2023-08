Gulat ka? pusang si Venus isinilang na may dalawang mukha

Nakakakita ka na ba ng taong doble kara? E paano kung pusa? Totoong meron niyan na sikat na sikat ngayon sa social media.

Siya si Venus, ang chimera cat na may dalawang mukha. Ang kalahati ng kanyang mukha ay ginger habang black naman ang kabila.

Magkaiba rin ang kulay ng kanyang mga mata kaya naman napabilib niya ang mga netizen.

Dahil sa kanyang nakakamanghang katangian, naging internet sensation si Venus at meron na siyang higit isang milyong follower sa Facebook.

Sa ganda nga raw ng kulay at pagkahati nito sa kanyang mukha, marami ang nag-akalang edited ang mga larawan ni Venus.

Kaya sey ng bio niya sa social media, “0% Photoshopped, 100% born this way!”

Sa isang ulat, lumalabas na isa palang palaboy na pusa si Venus at napulot siya noong 2009.

Paglilinaw naman, ang pagiging chimera cat ni Venus ay hindi isang breed kundi isang kondisyon kung saan magkaiba ang left at right side ng kanyang DNA, dahil dito ay magkaiba ang kulay ng kanyang balahibo at mga mata.