Emilienne nasarapan sa pinatikim ni Joshua

“Good job Sir!” ang reaksyon ni Emilienne Vigier, sa natikman niyang pagkain.

Makikita nga ang boomerang sa Instagram story niya na may dalawang kamay (nagsi-shake hands), na may caption ganoon ngang caption.

At siyempre, sino bang ‘sir’ ang tinutukoy niya kundi si Joshua Garcia, ‘di ba?

Sa Instagram story rin kasi ni Joshua ay makikita rin ang mga eksena niya habang nag-aaral ng culinary kina Chef China Cojuangco, Chef Gino, Chef Gene Gonzalez, at iba pa.

Makikita kung paano personal na ginagawa ni Joshua ang mga tinuturo sa kanya ng mga chef, ha!

At isa nga sa menu na `yon ay ang ‘Paella Alla Majorcana (nontraditional), Cream of Tomato Soup, Three Mushroom in Cream with White Truffle Oil.

The same menu na makikita mo rin sa Instagram story ni Emilienne, ha! Na sinabihan nga niya ng good job.

Meaning, nasarapan siya sa pinatikim sa kanya ni Joshua.

Bongga naman! (Dondon Sermino)