Dumaloy na lava mula Mayon, abot sa 1 kilometro

Umabot sa isang kilometro ang layo ng lava na dumaloy mula sa isa pang kanal ng Bulkang Mayon sa nakalipas na magdamag.

Naobserbahan ito sa Basud Gully kung saan ay 600 metro lang dati ang layong dinadaluyan ng lava mula sa crater ng bulkan.

Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) kahapon, mabagal pa rin ang lava flow mula sa Bonga na umaabot sa 3.4 kilometro at 2.8 kilometro sa Mi-isi sa nagdaang 24 oras.

Samantala, nagrehistro ng 259 pagyanig ang bulkan at 167 dito ay tumagal ng isa hanggang 21 minuto.

Nagtala rin ito ng 45 rockfall events sa bulkan, apat na pyroclastic density currents, lava collapse na umabot ng apat na kilometro mula sa bunganga ng bulkan at pagbuga ng 969 tonelada ng asupre o sulfur dioxide.

Nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ang bulkang Mayon dahil sa mataas nitong mga aktibidad na ayon sa Phivolcs ay mga senyales na posible itong pumutok anumang araw o linggo.