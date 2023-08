Carl Jammes Martin tatapusin 8 buwang garahe dahil sa injury

MAGBABALIK sa boxing ring si Ifugao rising star Carl Jammes “Wonder Boy” Martin upang ipagpatuloy ang unbeaten streak laban sa matatag na Tanzanian boxer Oscar Duge sa Agosto 19 sa Mandaluyong City College Gym.

Tatapusin ng 24-anyos na multi-regional titlist ang mahigit walong buwang pananahimik sa laban matapos maunsyami ang nakalinyang comeback fight noong Mayo dahil sa inindang right rib injury.

Makakatapat ng undefeated na tubong Lagawe, Ifugao ang mas maliit ngunit mabilis na Tanzanian boxer na lumikha ng sunod-sunod na panalo bago ang nakuhang split draw sa nagdaang laban kontra sa kababayang si Adam Mbega nitong Pebrero 24.

“Pinag-aralan na namin iyung fight (Duge), kung ano’ng adjustments namin every round, (alam na namin) ang gagawin, pero ‘di kami pwede mag-relax, kaya mahalaga pa rin iyung matinding ensayo pa rin,” pahayag ni Martin nitong Martes ng umaga sa lingguhang Philippine Sportswriter Association (PSA) Forum sa conference hall ng Philippine Sports Commission (PSC) sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

“Mabilis iyung kalaban, kaya medyo nahihirapan ako sa maliit na kalaban, kaya noon kahit malaki okay naman sa akin, kaya may adjustment kami sa laban,” dagdag ng 5-foot-6 southpaw sa forum na suportado ng San Miguel Corporation, PSC, MILO Philippines, Philippine Olympic Committee, at PAGCOR.

Huling beses sumabak si Martin (21-0, 17KOs) kontra kay Komgrich “Eaktwan BTU Ruaviking” Nantapech ng Thailand noong Disymbre sa CCDC Gym sa La Trinidad, Benguet para sa International Boxing Federation (IBF) Pan Pacific super bantamweight title na nagtapos sa second round knockout.

(Gerard Arce)