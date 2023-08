Arjo super clingy kay Maine sa Locarno Film Fest

Simple but elegant ang dating ni Maine Mendoza sa Locarno Film Festival red carpet event.

All black ang outfit niya, with matching nakapusod na hair na sobrang clean. At simpleng makeup rin ang datingan.

At bagay na bagay naman sa mister niyang si Arjo Atayde, na as usual, very formal ang dating.

Of course, kasama nila si Enchong Dee (agaw eksena ang color ng outfit), at iba pang mga tao sa likod ng movie na ‘Topakk’, tulad ni Direk Richard Somes, Michael Angelo Masangkay, at marami pang iba.

Ka-join din ang mga magulang ni Arjo na sina Art Atayde at Sylvia Sanchez. Si Sylvia nga ang parang videographer ng grupo, na bawat detalye ng mga event na dinadaluhan nila ay naka-video para updated ang mga faney.

Happy nga ang ArMaine fans dahil marami raw ayuda si Sylvia sa kanila.

Super happy ang mga fan kung paano asikasuhin ni Arjo ang misis niya, ha! Na true nga na super clingy si Arjo, na panay ang hawak, himas kay Maine, ha!

Anyway, makikita sa Instagram story ng FilmfestLocarno ang pagrampa nina Arjo, Enchong, Direk Somes sa red carpet, na tulad ng iba ay pinagkaguluhan din siyempre ng mga photographers. (Dondon Sermino)