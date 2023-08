19 batang swimmer kakampay sa Jakarta

KAKAMPAY ang 19 batang manlalangoy ng bansa sa 45th Southeast Asian Age Group Aquatics Championships sa Agosto 24-26 sa Jakarta, Indonesia.

Lahat ng 18 homegrown tanker na pinamumunuan ng multiple National junior record holder sa 13-under class na si Jamesray Michael Ajido mula sa Quezon City ang nakapasa sa itinakdang qualifying standard criteria sa isinagawang serye ng open tryout nitong Hulyo ng Philippine Swimming na pinamumunuan nina Miko Vargas at Secretary-General Eric Buhain sa Teofilo Ildefonso swimming pool sa Malate para sa Manila leg, ss Vigan, Ilocos Sur para sa Luzon at Dumaguete City para sa Visayas at Mindanao.

Nakasama naman ang US-based Filipino-foreigner na sina Clark Kent Apuada at Ava Samantha Bautista matapos magsumite ng qualifying time na pirmado at napatotohanan ng organizing head ng nilahukang torneo sa US.

Ang una ay kwalipikado para sa boys 15-16 100m freestyle (53.72) at ang huli para sa girls 15-16 50m fly (28.44), 100m fly (1:03.20) at 200m fly (2:23.46).

“The best of the best as I see it. And since talagang nagpa-tryouts tayo all over the country well represented ang mga regions sa composition ng team natin which is a good sign that swimming is changing for the better. Hindi lamang nila kinakatawan ang bansa kundi binigyan din nila ng karangalan ang kanilang mga lungsod at lalawigan,” ani Buhain, isang Olympian.

“Marami tayong inspirasyon sa mga batang ito, ang ating susunod na henerasyon ng mga kampeon sa paglangoy,” diin ni Buhain, na idinagdag na ang 5-man diving squad na sinasanay ni dating Asian Games campaigner Nino Carog ay kasama rin bilang bahagi ng kanilang pagsasanay at exposure.

Ang 14-anyos na si Ajido, nagwagi ng dalawang gintong medalya sa 13-under sa edisyon noong nakaraang taon sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay kwalipikado para sa boys 14-15 class 200m Individual Medley (2:14.33) gayundin sa kanyang mga paborito na 50m butterfly (26.12) at 100m fly (57.46).

Makakasama niya ang kapwa Quezonian at 2022 World Junior Championship campaigners na sina Amina Isabelle Bungubung, Mishka Sy, at Jalid Taguinod.

Kasama rin sa koponan sina Makati City pride Ivo Nikolai Enot, Joshua Park ng Paranaque City, Aishel Evangelista ng Caloocan City, Estifano Joshua Ramos at Lance Rafael Cruz ng Manila, Patricia Mae Santor at Shairinne Floriano ng Antipolo City, Peter Cyrus Dean mula sa Quezon Province.

Ang Midsayap, North Cotabato ay kakatawanin ni Jie Angela Mikaela Talosig , habang si Catherine Cruz ang pambato ng Mabalacat, Pampanga, kasama sina Arabella Taguinota ng Pasig City, Bea Mabalay at Jennuel Boo De Leon mula sa Aklan.

Kwalipikado rin si Juan Marco Daos para sa boys 16-18 200m fly (2:08.29) ngunit piniling laktawan ang torneo habang nakatuon sa pagsasanay para sa World Junior Championship na nakatakda sa Setyembre 4-9 sa Israel.

Pinangalanan naman ni Buhain si Ramil Ilustre bilang head coach, habang mga assistant sina Cyrus Alcantara, Manuel De Leon, Mark Pido, at Wilfredo Cruz.

(Abante Sports)