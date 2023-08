Vice wish i-follow siya ni Britney Spears 

May bagong Twitter (X) achievement ang Unkabogable Star na si Vice Ganda, ha!

Maliban sa pagiging Most Followed Filipino on Twitter (X) si Meme Vice rin ang first Filipino to reach 15 million followers sa nasabing platform.

Sumunod sa kanya ang kanyang kapwa ‘It’s Showtime’ host na si Anne Curtis na may 14.9M followers habang nasa pangatlo naman with 12.5M followers ang aktres na si Angel Locsin na isang taon nang hindi nag-a-update sa kanyang social media accounts.



Sa ikaapat at ikalimang pwesto naman ang tambalang KathNiel. Si Kathryn Bernardo ay may 10.3M followers habang 9.3M naman ang followers ni Daniel Padilla.

Hindi lang sa Twitter (X) namamayani si Meme Vice, siya ang Most Followed & Subscribed Gay Filipino sa TikTok, Instagram, at YouTube.

Ang dami talagang humahanga sa asawa ni Ion Perez at gustong maging updated sa buhay niya kaya kahit anong i-post ni Vice ay parating trending at pinag-uusapan.

Pero kahit nga 15M na ang followers niya sa Twitter (X) ay may isang tao ang wish niyang i-follow siya at ‘yun ay walang iba kundi ang Pop Princess na si Britney Spears. (Byx Almacen)

See related stories:

Panay bardagulan: Anne madumi, salaula! – Vice

Vice, ‘Lendon’ nagharap

Dahil sa extraordinary talent: Heart, Vice, Piolo ginawan ng signature chair