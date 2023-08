Willie Marcial, PBA gagawing bongga ika-50 anibersaryo

IINIHAHANDA na ng Philippine Basketball Association (PBA) ang makulay nitong selebrasyon para sa ika-50 nitong anibersaryo.

Ito ang sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial sa pagdalo nito sa lingguhang PSA Forum Martes sa conference room ng PSC administration building.

“Gusto namin imbitahan ang lahat ng mga naglaro sa PBA as part of the celebration, “sabi ni Marcial.

Hangad ni Marcial na maging makulay ang anibersaryo ng liga sa pagsisimula naman nito sa ika-48 na season sa Oktubre 15.

Kabuuang 15 out of town games ang gaganapin nito ngayong taon na sisimulan ng import reinforced na Commissioner’s Cup.

Una nitong gaganapin ang Draft Combine sa Setyembre 12-13, ang Rookie Draft sa Setyembre 17, ang Fun run sa September 24, ang press conference sa Oktubre 10 at ang opening ceremony sa Oktubre 15.

Magbabalik naman sa liga ang Bay Area Dragons na huling sumabak sa torneo at nagawang sumampa sa kampeonato bago tinalo ng Barangay Ginebra.

Gagawin naman ang All-Star Games sa Bacolod. (Lito Oredo)