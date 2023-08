White Lady sa Firing Range

Mga ka-Misteryo pambihira ang ghost encounter ng isang lady sports shooter nang biglang sulpot ang isang white lady sa kanyang tabi.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Jessie ng Mandaluyong ay naimbitahang pumutok sa isang firing range sa Pasay pero nagulat siya nang biglang sulpot sa tabi niya ang isang multo ng babae o white lady.

Misteryo: “Noon bang sumulpot yung multo naka-ready ka na bang pumutok?”

Jessie: “Hindi pa kasi Inaayos ko pa ang baril ko at shooting gear ko. Nagulat talaga ako nang makita ko siya.”

Misteryo: “Ano ang biglang reaksyon mo nang makita mo siya?”

Jessie: “Nagulat at hindi naman ako natakot sa kanya. Pinalayo ko siya sabay sabing ayaw kong maabala kasi puputok na ako.”

Misteryo: “Umalis naman ba yung multo? Anong sunod na nangyari?”

Jessie: “Bigla siyang nawala pero sumulpot siya sa dulo ng firing range para siguro makita ko siya at mà-distract ako pero hindi ko na siya pinansin.”

Misteryo: “After ba nun tumigil na siyang magpakita sayo?”

Jessie: “Hindi siya tumigil nagpakita pa siya nung pauwi na ako inabangan ako sa parking area.”

Misteryo: “Baka may gusto siyang sabihin kaya persistent siya. May narinig ka ba mula sa kanya? May nalaman ka ba na nangyari sa lugar?”

Jessie: “Yung galing sa kanya wala ako na-receive na message but I know gusto niya akong makausap. Anyway isang official ang nagsabi na merong daw babae noon na pinatay sa saksak sa kanyang dibdib malapit lamang sa area. Kaya pala nung makita ko siya merong dark spot sa dibdib niya.”

Kayo mga ka-misteryo may ghost encounter ba kayo? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.