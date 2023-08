Wesley So pinatalsik Grandmaster ng France

SWAK sa round 4 ng Chess World Cup Knockout 2023 si Super Grandmaster Wesley So matapos patalsikin si GM Jules Moussard ng France kahapon sa Baku, Azerbaijan.

Matapos magtabla ang iskor sa 1-1 sa two-game standard, naglaban sila 29-year-old So at Moussard ng dalawang games sa rapid tiebreak kung saan kinalos ng former Philippine Chess team star ang huli, 1.5-0.5.

Sunod na makakalaban ni Cavite-born So si Serbian GM Alexey Vasilyevich Sarana na tinalo naman si GM Kirill Shevchenko ng Romania.

Sasabak ang top three finishers sa Candidates Tournament sa 2024 para malaman kung sino ang magiging challenger para sa susunod na World Championship.

Sumampa rin sa fourth round sina reigning World No. 1 GM Magnus Carlsen ng Norway at American GMs Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana at Leinier Perez-Dominguez.

Samantala, pinaghahandaan na ni So ang kanyang makakalaban upang manatili ang asam na magkampeon sa nasabing event. (Elech Dawa)