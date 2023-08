Tuhod ni Kawhi Leonard pwede na isabak sa giyera

MAGANDA ang takbo ng rehab ni Kawhi Leonard.

Nabanggit ni Los Angeles Clippers coach Ty Lue na “on target” si Leonard na makabalik sa umpisa ng training camp sa September.

Mula kay Justin Russo ng Russo Writes:

“LA Clippers coach Tyronn Lue today on Kawhi Leonard’s health and status during a brief media scrum: ‘Kawhi’s on pace to where exactly he needs to be (for the training camp).”

Inabot ng knee injury si Kawhi sa first round ng nakaraang playoffs laban sa Phoenix Suns.

Natapos ni Leonard ang 2020-2021 regular season pero iginupo ng knee injury din sa second round ng playoffs laban sa Utah Jazz.

Garahe siya buong 2021-2022, pagbalik ay nilimitahan ang minuto niya sa court. (Vladi Eduarte)