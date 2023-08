Sumabak sa live selling: Karla lalong yayaman

Kinaaliwan ng netizens ang ginawang live selling ni Karla Estrada with her makeup artist/friend Emman Concepcion.

Napanood ang nasabing live selling sa mismong Facebook accounts nina Momshie Karla at ni Emman noong Sunday night.

New branded sneakers (shoes), branded bags and mga pre-loved dress ang ilan sa mga binenta ni Karla online, na bawat pakita nila ng item sa camera ay may nagma-mine agad, ha!

Ang bongga nga dahil mabenta ang mga paninda ng nanay ni Daniel Padilla, huh!

Inamin ni Karla na first time lang siyang naglabas ng mga damit niya na nakatago lang sa cabinet na lahat halos ay isang beses lang niyang naisuot kaya mukhang bago pa talaga.

May mga dress pa ngang biglang binawi ni Karla at ayaw nang ibenta dahil hind raw niya kayang i-let go, ha!

Sa saya nga ni Karla ay nagkamali pa siya sa binanggit na pangalan ng fastfood chain na kakainin daw nila while on going ‘yung FB live. Kalabang brand ng fastfood na ine-endorse ng KathNiel ang una niyang binanngit at agad naman niya binawi at nag-sorry sa fastfood chain na kilala sa ‘finger-licking’ chicken.

Kasama rin nina Karla at Emman sa pagbebenta ang trusted friend ng TV host-actress na si Armand Cruz, pati si KaladKaren.

Ang saya-saya nga nilang panoorin sa pagla-live selling, ha!

Umabot ng almost 4 hours ang nasabing online selling at ang dami nilang nabenta, kaya nga ang biruan pa, lalong yumaman si Karla, ‘noh?!

‘Yun na!