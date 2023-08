Silbi ng SIM registration, malalaman na

Dahil natapos na ang extension ng registration ng SIM card o Subscriber Identity Module nitong nakaraang Hulyo 25, inaasahan na mabibisto na ang mga kulokoy na scammer na mambibiktima sa pamamagitan ng text message. Pero ganun nga kaya ang mangyari?

Pero bago ‘yan, sinimulan na ng Metro Manila Development Authority na tiketan ang mga rider na sisilong sa mga flyover at overpass kapag malakas ang ulan. At gaya ng inaasahan, pumapalag ang ibang kamote rider na hindi raw makatao na pagkitaan sila.

Katwiran nila, saan naman daw sila sisilong kung abutan sila ng ulan sa daan? Para sa mga tropapips nating may sasakyan na apat na gulong, wala naman daw problema kung sumilong ang mga rider sa ilalim ng flyover o footbridge basta hindi sila nakahambalang sa daan at hindi sila magiging dahilan ng disgrasya.

Ang problema raw kasi, kapag napuno na ang puwesto na may proteksiyon sa ulan, hihilera na ang mga kulokoy hanggang sa masakop na nila ang isa, dalawa, at kung minsan, tatlong linya ng kalsada. Kaya kung apat na linya ang kalye, isang linya na lang madadaanan ng mga motorista. Nahiya pa raw na sakupin ang buong kalsada, pero ang resulta–trapik.

Kuwento ng isang tropapips natin, minsan nang nangyari ito sa EDSA nang malakas ang buhos ng ulan at tatlong linya ng kalsada ang sinakop ng mga rider na para raw mga Gremlins na takot mabasa.

At dahil isa na lang daw ang linya na kailangan niyang siksikan, binusinahan niya ang mga rider na umusog nang kaunti para maisiksik niya ang kaniyang sasakyan sa nag-iisang linya. Aba’y tiningnan daw siya nang matalim ng mga kamote na parang wala siyang habag sa mga taong ayaw mabasa.

Hindi iyan nalalayo sa mga kamoteng tsuper na babalandra sa kanto para mag-abang ng pasahero kahit hinaharangan ang ibang sasakyan. At kapag binusinahan mo, galit na ikakatwiran na naghahanap-buhay sila. Hindi inisip ng kulokoy na papunta rin sa hanap-buhay ang mga motoristang hinaharangan nila.

Hindi man aaminin ng mga rider, marami silang kasamahan na kagaya ng kamoteng tsuper na sarili lang ang iniisip at feeling kawawa kapag napupuntirya sa pagiging kamote nila. Gaya na lang sa patuloy nilang pagdaan sa mga bangketa at hindi nagmemenor sa pedestrian lane kahit may tumatawid. Bakit nga ba kasi parang laging taeng-tae ang mga rider na nagmamadali?

Balik tayo sa text scam. Dahil tapos na nga ang registration, inaasahan na nakarehistro na ang lahat ng gumaganang SIM card ngayon. Kaya kung gagamitin ang numero ng SIM sa kalokohan, dapat eh matutukoy na kung sino ang may-ari nito.

Sa datos ng DICT ilang araw bago ang deadline ng registration, nasa mahigit 105 milyon SIM na raw ang nairehistro. Ang tinatayang kabuuang bilang daw ng SIM sa buong bansa, nasa 160 milyon. Aba’y kung umabot ng 110 milyon ang nakarehistro, ano kaya ang gimik o dahilan at hindi inirehistro ang nasa 50 milyon SIM?

Buweno, dahil nakarehistro na dapat ang lahat ng SIM na gumagana, siguro naman eh dapat magdadalawang-isip na ang mga kolokoy na magpadala ng text para makapanloko dahil makikilala sila. Iyon eh kung nakarehistro ang SIM, o kung sa pangalan talaga nila nakalagay ang SIM. Papaano kung nairehistro ng hukos-focus o kaya naman eh nenok?

Sa ngayon, ang nadidinig lang natin eh puwede raw ireklamo ang numero na magpapadala ng mensaheng pang scam. Ang problema, hindi naman siguro alam ng tao kung saan sila magsusumbong. Kaya dapat, gamitin ng DICT ang Facebook o social media platforms para maitimbre ng publiko ang mga numero na nagpapadala ng text spam.

Puwedeng sampol ang natanggap na text ng isa nating tropapips mula sa numerong +63-985-315-2646 na nagpadala ng mensahe na: “BDO Advisory. Your registered mobile number needs to be updated today. Please update here:https://.shorten,world/.update to continue receiving OTP.”

Ang text back ng tropapips natin dito: tae mo! Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.