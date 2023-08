Shakey’s Invitationals Finals! La Salle liyamado kontra Adamson

Mga laro Miyerkoles: (FilOil EcoOil Centre)

2:00pm — Perpetual vs UST (bronze)

4:00pm — AdU vs DLSU (Finals Game 1)

SISIMULAN ng La Salle na lumapit sa pagsungkit sa dagdag na korona habang asam ng Adamson na simulan ang bago nitong kasaysayan sa krusyal na unang laro sa kampeonato ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals finale ngayong Miyerkoles sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sasandigan ng La Salle sina Alleiah Malaluan, Shevana Laput at Thea Alison Gagate sa pagsambulat ng aksiyon sa ganap na alas-4 ng hapon.

Unahan ang Lady Spikers at Lady Falcons na masungkit ang unang panalo sa best-of-three finals upang maging funang national champion sa Shakey’s Super League.

Magsasagupa muna sa ganap na alas-2 ng hapon ang University of Santo Tomas at University of Perpetual Help System Dalta sa tatlong laro din na labanan para sa bronze-medal match.

Inaasahan na ang pagpasok ng battle tested na La Salle, na kasalukuyang UAAP queen sa ilalim ni Ramil de Jesus, ay paborito kontra Adamson, ang UAAP third-placer, na nagpapakita ng kumpiyansa at tibay sa ilalim ng bago nitong coach na si JP Yude.

Winalis ng Lady Spikers, kahit wala ang UAAP Rookie-MVP na si Angel Canino, ang lahat ng laro hanggang sa Final Four bago kinailangan na patalsikin ang UST sa klasikong limang set na panalo. (Lito Oredo)