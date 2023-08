Olivia Davies McDaniel, Filipinas pokus sa Hangzhou Asian Games

POKUS na sa susunod na sasabakang international tournament sina goalkeeper Olivia Davies McDaniel at ang Philippine women’s national football team na mas kilala sa tawag na Filipinas.

Matapos ang historic win ng Filipinas kontra host country New Zealand, 1-0, sa naganap na 2023 FIFA Women’s World Cup nakaraang buwan ay paghahandaan naman nila ang Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre 19 hanggang Oktubre 7.

Nasa grupo ng Filipinas ang South Korea, Hong Kong at Myanmar sa Pool E.

“Next order of business is to regroup, refocus on what’s coming up,” saad ni McDaniel pagkatapos ng team motorcade at meet and greet activity nitong Sabado sa BGC sa Taguig.

Pagkatapos ay ang AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament sa October sa Australia naman ang kanilang sasalihan. (Elech Dawa)