NSC: BRP Sierra Madre hindi tatanggalin sa Ayungin Shoal

Tiniyak ng National Security Council (NSC) na hindi tatanggalin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal taliwas sa sinabi ng China na ipina­ngako raw ito ng Philippine government.

“The PH has not and will never enter into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal,” diin ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang statement.

Ayon sa statement ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, nangako raw ang Pilipinas na aalisin ang barko sa Ayungin pero hanggang ngayon ay hindi pa tinatanggal.

Ang BRP Sierra Madre, ay isang US Navy ship na ginamit noong World War II, at sinadyang ipasadsad sa Ayungin Shoal noong 1999 upang magsilbing military outpost ng Pilipinas sa pinagtatalunang teritoryo.

Noong Sabado, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas habang ina­alalayan ang maliit na barko para magdala ng supply sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal.

Dahil sa insidente, muling nagprotesta ang Pilipinas laban sa China pero nanindigan ang huli na sila ang nagmamay-ari sa nasabing teritoryo.