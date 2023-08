Motorbanca ginawang gatasan! Tulfo binuking sobre modus sa Marina

Isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo sa hearing ng Senate committee on public services na iniisyuhan ng Maritime Industry Authority (Marina) ang mga pampasaherong bangka ng safety certificate kapalit ng pera sa sobre.

Sa panimula ng pagdinig ng komite ni Senadora Grace Poe hinggil sa isyu ng paglubog ng M/B Aya Express sa Binangonan, Rizal na ikinamatay ng 27 pasahero, sinabi ni Tulfo na may nagbigay ng impormasyon sa kanya hinggil sa modus sa Marina.

Ayon sa senador, tinitingnan lang ng Marina ang mga motorized banca, walang sinusunod na standards at hindi ginagamitan ng siyensa ang pagsiyasat dito.

“Sabi nga po ng isang source ko, why isyu nang isyu ng safety certificates ‘yong Marina, pasensiya na po ito’y galing sa aking source at ‘yong source ko taga-Marina mismo, of course I’m not gonna mention his name. May tawag daw na “ISM”, alam n’yo na ISM? Isobre mo. ‘Yan daw po ang kalakaran,” patutsada ni Tulfo.

Hindi agad nakasagot ang Marina dahil nagkaroon ng muna ng presentasyon ang Philippine Coast Guard bago makapagsalita si Atty. Hernani Favia, administrator ng Marina.

“‘Yong ating mga bangka ay dumadaan sa masusing inspeksiyon ng ating safety engineers,” depensa ni Favia.

Sa naturang pagdinig, tinanong ni Senador Tulfo si Do­nald Añain, kapitan ng M/B Aya Express kung may sinuhulan siya sa PCG bago siya umalis sa pantalan.

“‘Yon ano lang, “pampangiti”… kailangan po magdadala ka po ng kahit alin po… bumili lang po ako ng P100 na saging… tsaka ‘yong P50 na money, meryenda,” pag-amin ni Añain pero nilinaw nitong ginawa niya ito dati at hindi noong araw na lumubog ang bangka sa Laguna Lake.

Dagdag pa niya, pangkaraniwan na umano sa isla na magbigay ng kung ano-ano sa mga kawani ng PCG tulad ng tinapay, sigarilyo at alak.

Inamin din ng kapitan na wala siyang lisensiya para mag-operate ng motorbanca pero mayroon naman siyang seafarer identification book o SIB matapos siyang magsanay ng tatlong araw at inakala niyang katumbas iyon ng lisensiya. (Dindo Matining)