Megan ‘queenspiration’ ni Rabiya

Ni-reveal ni Rabiya Mateo na naging malaking inspirasyon sa kanya si Megan Young sa pagsali niya ng mga beauty pageant noon.

Tawag ni Rabiya kay Megan ay ang kanyang ‘queenspiration’ dahil noong manalo raw ito bilang Miss World 2013, nagpursige raw siya na maging katulad ni Megan sa pagsali niya sa mga pageant.

Kinabisado raw ni Rabiya kung paano maglakad si Megan at pati na ang pagsagot nito sa Q&A. Hindi naman nabigo si Rabiya dahil una niyang napanalunan ang titulong Miss Iloilo Universe 2020 at sumunod na ang titulong Miss Universe Philippines 2020.

Naging close nga raw sina Rabiya at Megan nang magkasama sila sa teleseryeng ‘Royal Blood’. Lagi raw sila may kuwentuhan tuwing break nila sa taping.

“We share our experiences, how we trained, ‘yung binabalikan namin ang mga struggles din namin, personal struggles. Working with Megan, sobrang sarap, kasi si Megan, mabait talaga siya, on and off cam. So ako, I can share my personal struggles about doing this task, and she would listen to me and she would advise,” sey ni Rabiya.

Natatawa nga si Rabiya dahil sa teleserye ay parating nag-aaway ang characters nila ni Megan. Bago raw sila isalang sa eksenang mag-aaway sila, nagbabatuhan daw sila ng lines ni Megan para take one lang daw sila.

“Megan is very generous. She would throw lines. She would help me with my script, kung ano ‘yung dapat kong gawin, ano ‘yung dapat kong iwasan. So I guess, it was also the chemistry between us,” sey ni Rabiya.