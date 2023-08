Maymay maraming pasabog

Nakaabang at halos hindi na mapakali ang fans ni Maymay Entrata all over the world dahil may ‘pasabog’ daw ang kanilang idolo, ha!

Hinding-hindi talaga magpapakabog ang ‘Amakabogera’ singer. Aba, sunod-sunod ang malalaking projects niya hindi lang sa bansa, maging sa ibang panig ng mundo, kaya naman super happy at busy ang milyon-milyong followers ni Maymay na gagawin ang lahat para mag-trending at maging successful ang iniidolo.

Si Maymay nga ang bagong cover artist ng Spotify’s Equal Philippines Playlist with her song ‘Autodeadma’ (solo version). Maging ang isa pa niyang hit song ‘Kakayanin Kaya’ ay kabilang din sa nasabing playlist.

Ang bongga rin dahil may pa-billboard pa sa New York City for Maymay ang Spotify at kasama rin ang singer-actress sa star studded line up ng bagong season ng Myx Hits Different na pinapalabas every Friday Night.

At siyempre pa, inaabangan din si Maymay sa Milan, Italy dahil kasama siya sa ‘ASAP Natin ‘To Milan’ on September 10.

Isa rin si Maymay sa magpe-perform sa 1MX Sydney Music Festival on October 10, 2023 kasama nina KZ Tandingan, Ben & Ben, at iba pa sa Sydney, Australia.

Bukod sa mga nabanggit, marami pang naka-schedule si Maymay na provincial shows and events sa bansa at nakaabang na rin ang fans sa pag-release ng 4th album niya this year at nakita nga siyang nagre-recording sa Academy of Rock.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)