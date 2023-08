Magdyowa sinelda sa pekeng titulo ng lupa

Dinakip ng mga ahente ng National Bureau of Investigation – Western Visayas Regional Office (NBI-WEVRO) ang isang mag-asawa dahil sa pagsasangla ng pekeng titulo ng lupa sa Jaro, Iloilo City.

Sinampahan ng kasong Estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code thru Falsification of Public document ang mag-asawang sina Brixzel Hope at Rio Evangelista.

Nag-ugat ito sa pagsasangla nila ng titulo ng lupa na matatagpuan sa Barangay San Fernando, Buenavista, Guimaras sa isang residente sa lugar sa halagang P520,000.

Pumayag itong lumagda sa isang mortgage contract at binayaran ng inisyal na P500,000 ang mga suspek.

Bago bayaran ang balanse, nagberipika ang biktima sa register of deeds at dito natuklasan na peke ang ari-ariang sinangla ng mag-asawa.

Humingi ito ng tulong sa NBI kung saan naki­pagkita ang biktima sa mag-asawa sa Jaro, Iloilo para sa balanse noong Hulyo 28, 2023 kung saan sila inaresto sa isang entrapment operation. (Juliet de Loza-Cudia)