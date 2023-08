Legit Status nanguna sa World Hip Hop Dance Championship 2023

Ang Legit Status dance crew, na ang mga miyembro ay kinabibilangan ni Alexis Nickole B. Enciso, ang siyang nanguna at naging kampeyon sa World Hip Hop Dance Championship 2023 na idinaos kamakailan sa Phoenix, Arizona.

Ang kumpetisyon, kung saan nanguna ang Legit Status sa MegaCrew Division, ay idinaos noong Agosto 6.

Dinaig ng grupo ang 54 pang dance group sa buong kumpetisyon.

Binati naman si Alexis ng kanyang mga magulang na sina Alvin at Astrid Enciso, dahil sa naging tagumpay niya at ng kanyang grupo.

“Congratulations to Legit Status and my Alexis. You are our country’s pride! Alexis, we are happy to see you reach your dreams and pursue one of your passions. Our little girl is all grown up! We can’t wait to see new heights you will conquer. We are with you all the way,” ani Alvin.

Ang nakababatang Enciso ay kumukuha ng industrial engineering sa De La Salle University sa Maynila.

Nabatid na ang Legit Status ay may four-minute performance sa panahon ng finals, kung saan nila ipinamalas ang kanilang dance techniques na nagpahanga sa mga manonood na nag-cheer para sa kanila.

Nakopo ng dance troupe ang unang puwesto sa preliminaries ng kumpetisyon matapos na makakuha ng iskor na 7.98 na may 0.32 gap score mula sa kasunod na contender.

Sa semifinal round, nakakuha ang grupo ng 7.86 na iskor, ngunit bumaba ang gap sa pagitan nila ng kasunod na grupo sa 0.15 na lamang.

Ang Legit Status rin ang umawit ng Philippine National Anthem sa harap ng mga manonood at buong pagmamalaking kinatawan ang Pilipinas.

Ang dalawa pang Pinoy dance group na nagwagi rin sa kumpetisyon ay ang UP Streetdance Club, na pumangatlo at ang HQ na nanalo naman sa Adult Division.