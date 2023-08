Keri mo? dessert inihain sa ‘inidoro’

Ang dessert o panghimagas ay inihahain bilang panapos sa isang meal pero kakayanin kaya ng sikmura mo na kainin ito kung nakalagay ito sa’inidoro’?

Viral ngayon sa TikTok ang video na ibinahagi ng user na si Rafael

Marques (@retardamarques).

Mapapanood sa video ang paghahain ng chocolate ice cream sa mga customer

pero imbes na nakalagay sa baso o mangkok ay inihain nila ito sa ‘inidoro’ na animo’y ebak ang atake!

Bakas ang pagkasabik at galak sa mukha ng mga customer na agad-agad namang nilantakan ito gamit ang kani-kanilang kutsara.

Humakot ang naturang video ng 5.7 milyong views at sandamakmak na aliw na komento mula sa madlang peeps.

Gaya na lamang ni @drlaowai94, aniya, “They must be having a blast.”

“I make it every day, I didn’t know I could sell it,” biro ni @junnyiors.

“It has been used already. Increase deliciousness 100%,” pagbabahagi naman ni @ttttffgytrstug5467.

“Omg! I wouldn’t even dare to try that! HAHAHHAHA,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, keri mo ba itong tikman? (Moises Caleon)