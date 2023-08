Kahit ex-dyowa: Markus puring-puri si Janella sa pagiging ina

Puring-puri ni Markus Paterson ang kanyang ex-girlfriend na si Janella Salvador dahil sa husay nito sa pagiging isang hands-on mother.

Alam daw ni Markus na busy parati si Janella, pero nagagawa pa rin daw nitong maasikaso ng husto ang kanilang 2-year old son na si Jude.

“I see the way she cares for Jude. I see the way she sacrifices her downtime from work just to spend time with him kasi ang bibo na niya ngayon. Hands-on talaga siya. I couldn’t ask for a better mother of my child. She’s an amazing co-parent. She never leaves me hanging talaga. Kapag gusto ko si Jude, magre-reply naman siya. Kapag tumawag ako, gusto ko makita si Jude, sasagot siya. I am super grateful for her existence.”

Sa usapang balikan nila ni Janella, mahirap daw itong masagot ni Markus ngayon.

“Mahirap sabihin kasi hindi naman kami nagkikita. Hindi naman kami nag-uusap araw-araw tungkol sa sarili namin, puro tungkol kay Jude. Araw-araw kami nag-uusap pero puro tungkol kay Jude.”

Tanging gusto lang ngayon ni Markus ay ang mahanap ni Janella ang magpapasaya pa sa buhay nito.

“Gusto ko lang na maging masaya siya. Masaya naman siya sa buhay niya ngayon. Busy siya sa work niya. Everything is going smoothly. Sobrang okey ng co-parenting set-up namin. Hindi pumapasok sa isip ko na ‘Do I want to get back with her?’ It’s just not a priority right now, for either of us, I feel. Mas focused kami kay Jude ngayon.” (Ruel J. Mendoza)