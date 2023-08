Gov’t exec nakabuntis ng kulasisi

Sino raw itong opisyal ng gobyerno ang nakabuntis ng isa sa mga babaeng chinuchurva nito?

Natiyempuhan ni Mang Teban ang tsikahan ng mga Marites na itong government official na bansagan nating si “Lover Boy” ay nakabuntis ng isa sa kanyang kulasisi. Hindi ito ‘yong KTV bar sa Cubao kung saan nagpapatsuk­tsak ang mga kulasising GRO kundi ito ‘yong babaeng nakarelasyon ng ating bida.

Malapit na kasing maging senior citizen ang asawa nitong si Lover Boy, as in nasa takip-silim na kaya medyo dry na ang pechay nito kaya naghanap itong ating bida ng medyo sariwa.

‘Yon nga lang, hindi lang isa kundi tatlo ang ginawang betka ni Lover Boy, isa rito ay government official din na may pamilya na.

Sa loob ng isang linggo, iba’t ibang babae ang tinitira ni Lover Boy kaya naman lalo itong ginagahan sa kanyang trabaho. Isipin n’yo na lang na araw-araw siyang may iba’t ibang tahong na mamula-mula pa nang hanguin sa steamer.

Sa kapapatong ni Lover Boy sa kanyang mga kulasisi, isa rito ang nabuo, as in nabuntis at nagde-demand ng sustento sa opisyal.

Hindi naman ito prinoblema ng ating bida dahil sumasahod daw ito ng higit P300,000 bukod pa sa nakukuhang kickback sa mga proyekto ng gobyerno.

Ang kuwento pa, nagpabili pa ng bahay itong kulasisi sa kanyang fafa para maging love nest nilang dalawa, in short tirahan.

Clue. Ang government official na nakabuntis ng kanyang kulasisi ay hindi pa hinihiwalayan ng kanyang asawa kahit alam nang nambababae ito.