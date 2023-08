Gilas mas magiging maangas sa pagdating ni Jordan Clarkson

SABAY dumating ng Manila nitong Martes sina Jordan Clarkson mula US at Gilas Pilipinas na galing sa matagumpay na kampanya sa Guandong, China.

Maghahabol muna ng hininga ang Nationals bago muling sumabak sa ensayo at inaasahang makakasama na si Clarkson.

May 16 days pa ang Gilas para mag-practice nang kumpleto bago ang siklab ng 2023 FIBA World Cup sa August 25.

Tinapos ng Filipinos ang kampanya sa Heyuan WUS International Basketbal Tournament sa 3-1 card, kabuhol sa unahan ang Senegal na nagbigay ng nag-iisang talo ng Nationals, 72-64.

Matapos bawian ang Senegal, huling itinumba ng Gilas ang Iran 63-48 nitong Lunes ng gabi.

Dumistansiya agad ang mga bataan ni coach Chot Reyes 24-9 pero nakabalik ang Iranians at nakuha pa ang trangko 40-35 sa kalagitnaan ng third quarter.

Tinapos ng Gilas ang laro sa 15-1 run sa likod nina Japan B.League boys Kiefer Ravena, Ray-Ray Parks at Dwight Ramos para selyuhan ang panalo.

Tumapos si Ramos ng 17 points, 14 rebounds, nagdagdag ng 11 at 14 si Jamie Malonzo at may all-around game na 9 points, 6 rebounds, 6 assists si Ravena. (Vladi Eduarte)