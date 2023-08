Gatchalian kinuyog sa pananahimik vs China

Kinuyog ng mga netizen si Senador Sherwin Gatchalian dahil sa tila pananahimik nito sa pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal.

Nagsimula ang lahat ng magpost ng komento sa X ang isang netizen na si Ria – DM LIMIT NA FOR TOWDEI@riajose ng “Baka may opi­nion kayo? @jvejercito@stgatchalian and other senators. Baka lang.”

Sinagot ito ni Gatcha­lian ng “Marami. Baka may suggestions ka. Baka lang.”

Dito na umeksena si Pari Koy@pads_nosi at hinamon ang senador ng “Sample nga po marami? People are askin­g sir because you have no action. you are having a good time out of people’s taxes who are threatened and insecure with China’s bul­lying. Trabaho po tayo ha! Opo! Work po!”

“Puro trabaho na nga eh for 23 years. Wala ng love life,” sagot naman ng senador.

Isang netizen ang nagsabing hindi babanat si Gatchalian dahil ang pamilya nito ang may proyekto sa Manila Bay reclamation na mahigpit na kinokontra ng US Embassy dahil ang kinuhang contractor ay sangkot sa paggawa ng artificial island sa West Philippine Sea at blacklisted din sa World Bank.