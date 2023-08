Freddy Peralta namiyesta ng 13 strikeout kontra Rockies

Naka-strikeout ng 13 si Freddy Peralta hanggang seventh inning para ihatid ang Milwaukee Brewers sa 12-1 panalo laban sa Colorado Rockies nitong Lunes.

“What was fun for me was I knew that I had a lot of strikeouts today but I had no idea about how many,” ani Peralta matapos pantayan ang career-high.

Bumida sa scoring ng Milwaukee si Sal Frelick na kumonekta ng three-run homer, tatlong beses umiskor at may apat na RBIs.

Nag-deliver did ng homer sina Brice Turang at Tyrone Taylor, dalawang beses umiskor at may tatlong RBIs si William Contreras sa Brewers.

Nag-surrender si Peralta ng homer kay Ezequiel Tovar habang may one out sa first pero mula roon ay hindi na nakapagpalusot ng runner sa base ang Rockies.

Kinamada ni Elvis Peguero ang perfect eighth bago ni-retire ni Andrew Chafin ang first three batters na hinarap sa ninth para ipreserba ang panalo. (Vladi Eduarte)