Dominic pinayuhang ‘wag mareklamo ang mga baguhang artista

May payo si Dominic Ochoa sa mga baguhang artista ngayon, lalo na pagdating sa pagiging professional sa trabaho.

Almost 30 years na raw si Dominic sa showbiz at marami na raw siyang nakatrabaho na mga artista. Pinakaimportante raw ay ang laging magpasalamat sa trabahong dumarating, malaki man o maliit na proyekto.

Noong magkaroon daw ng pandemic, isa si Dominic na nakaramdam ng takot dahil akala niya ay hindi na siya makakapagtrabaho ulit sa TV. Pero may mga dumating pa rin na mga trabaho na pinagpapasalamat ng aktor dahil naging kabuhayan na niya ang pag-arte.

“Kailangan nandoon parati ang sense of gratitude. Hindi lahat ng artista ngayon ay may trabaho, kaya we all have to be thankful sa mga taong nagbibigay ng trabaho sa atin.

“Lagi rin nating isipan na may mga mas nangangailangan na tao kesa sa iyo sa industriyang ito, kaya maging thankful ka na ikaw ay may trabaho. Never complain na ‘Bakit parang ang konti ng taping ko?’ Pero mas marami ang walang taping, ‘di ba?” sey ni Dominic.

Kaya sobra ang pasasalamat ni Dominic dahil lagpas isang taon na ang kinabibilangan niyang afternoon teleserye na ‘Abot-Kamay na Pangarap’. Hindi raw inaasahan ng aktor na tatagal sila ng isang taon dahil nagsimula sila ay lock-in taping pa at baka tatlong buwan lang daw ang itatakbo ng serye.

Pero dahil sa bonggang ratings ng serye, na-extend ito hanggang sa umabot na sila ng one year at patuloy pa rin ang trabaho nilang lahat. (Ruel J. Mendoza)