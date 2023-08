‘Di ka mawawala sa puso namin’: Liza, Ice durog ang puso sa pagpanaw ng ama

Sa Facebook ay araw-araw nga kung humiling ng dasal si Liza Diño para sa kanyang ama.

At ngayon nga ay tuluyan nang pumanaw si former DILG (Department of the Interior and Local Government) Undersecretary Martin Diño.

Halos araw-araw rin ay pinu-post niya sa kanyang Facebook ang mga larawan na magkasama sila ng kanyang ama.

Sunod-sunod na ‘moments with my father’ nga ang makikita mo sa kanyang FB account.

Kasama sa mga larawan na `yon ang masasayang araw nila. At siyempre, ang mga araw na nasa ospital na ang kanyang ama.

At ngayon nga, ramdam na ramdam ang lungkot, durog ang puso ni Liza, pati na ng kanyang asawa na si Ice Seguerra.

Heto nga ang madamdaming mensahe ni Liza:

“My dear Papa,

“You fought until the end; we all did. And you were surrounded by prayers of countless people whose lives you’ve touched. Only God knows why, despite all the outpour of love and support, things have to come to an end—but for now, at least no more pain na papa ko. I love you so much. You’re always in my heart.”

Heto naman ang mensahe ni Ice para sa kanyang Papa Martin, “Thank you so much, Papa Martin, for accepting and embracing me as one of your own.

“I remember our conversation when I asked you if you would allow me to marry your daughter; you readily said yes and that you were happy because you knew that I would take good care of Liza and Amara. Thank you for trusting me.

“Matagal ka rin lumaban, Papa. Lumaban para sa bayan, para sa mga anak mo, at sa cancer. Pero ngayon, pwedeng-pwede ka na magpahinga.

“I love you, papa!”

Mula sa Abante, ang taos puso naming pakikiramay sa pagpanaw ni Mr. Martin Diño. (Dondon Sermino)