Dagdag pondo sa defense sector tinukuran

Suportado ng Kamara de Representantes ang pagtaas ng pondo ng defense sector sa ilalim ng panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez mahalaga na mapalakas ang kakayanan ng gobyerno na maproteksiyunan ang teritoryo nito.

“Our commitment to safeguarding our territorial integrity and ensuring the safety of our citizens remains unwavering. As a nation, we must take proactive measures to enhance our defense capabilities and ensure that we have the necessary resources to effectively protect our sovereign rights,” sabi ni Romualdez.

Batay sa panukalang 2024 national budget, sinabi ni Romualdez na makatatanggap ang defense sector ng P282.7 bilyon, tumaas ng 21.6% kumpara sa P203.4 bilyong alokasyon dito ngayong 2023.

Ayon sa budget message ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., aabot sa P188.5 bilyon ang pondong mapupunta sa Land, Air at Naval Forces Defense Programs. (Billy Begas/Eralyn Prado)