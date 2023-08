Choco Mucho matindi mga karibal sa Vietnam

SISIMULAN ng grupo ni high-flying spiker Cherry Ann “Sisi” Rondina at Choco Mucho Flying Titans ang kampanya sa VTV International Women’s Volleyball Cup sa magkasunod na laro kontra Vietnamese women’s team simula Agosto 19 at 20 sa Lao Cai, Vietnam.

Patuloy sa pagpapalakas ang koponan sa paglahok sa naturang taunang kumeptisyon na papalo na sa pang-17 edisyon na natigil lamang dulot ng COVID-19 pandemic at naurong na 2021 Southeast Asian Games na nagsimulang mag-imbita ng mga koponan sa iba’t ibang bansa sapol noong 2004.

Makakaharap ng Choco Mucho ang Vietnam 1 na inaasahang may solidong manlalaro na pangungunahan ni Tran Thi Thanh Thuy o mas kilala bilang si T4 sa Agosto 19 sa ganap na alas-8 ng gabi.

Sunod silang papalo kontra Vietnam 2, Linggo, bandang alas-6 ng gabi at sa Lunes Agosto 21 laban sa Australia HQ sa alas-4 ng hapon.

Pansamantalang makakapagpahinga ang koponan sa Martes upang paghandaang ang laro laban sa Mongolia sa Miyerkoles (Agosto 23), laban sa Suwon ng South Korea sa Huwebes (Agosto 24) at kontra Kansai University mula Japan sa Biyernes (Agosto 25) na pare-parehong lalaruin sa alas-4 ng hapon (alas-5 ng hapon sa Pilipinas).

Ang VTV Cup ay inorganisa ng Volleyball Federation of Vietnam (VFV) na pangunahing sponsor ang Vietnam Television, kung saan ang host country ang may hawak ng pinakamaraming kampeonato sa lima, habang ang huling nagkampeon rito ay ang NEC Red Rockets mula Japan.

Pangungunahan ng 26-anyos mula Cebu ang Flying Titans pagdating sa iskoring nang kumana ito ng kabuuang 104 puntos mula sa 91 spikes, walong blocks at limang aces sa preliminaries ng PVL.

Bukod kay Rondina, inaasahang makakatulong nito sa iskoring sina Caitlyn Viray, Desiree Cheng, Kat Tolentino, Isa Molde, Maddie Madayag, Bea De Leon, Aduke Ogunsanya, Maika Ortiz, Cherry Nunag, Regine Arocha, liberos Pang Ponce at Denden Revilla at setter Jam Ferrer at Deanna Wong mula sa paggabay ni multi-titlist coach Dante Alinsunurin. (Gerard Arce)