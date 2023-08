Charly Suarez kakatok sa world title fight

PUSPUSAN ang pagsasanay ni 2016 Rio Olympian at undefeated Filipino boxer Charly “The King’s Warrior” Suarez para sa nalalapit na laban kontra Yohan “La Fiera” Vasquez ng Dominican Republic sa Agosto 26 sa Hard Rock Hotel and Casino sa Tulsa, Oklahoma, USA.

Subsob sa preparasyon ang 34-anyos na beteranong boxer na nakikipagsabayan sa buntalan so sa Top Rank Boxing Gym sa Las Vegas, Nevada.

Kabanatan nito ang mga boxing rising star at mga anak ni dating middleweight kingpin “Ferocious” Fernando Vargas na sina Emiliano at Amado Vargas, na pareho ring naghahanda sa kani-kanilang susunod na laban.

“Bale kasabay ko sa training yung dalawang magkapatid na Vargas, lalo na sa sparring. Mas mabuti rin iyung preparation namin. Medyo pababa na iyung sparring sessions. Tulad ngayong araw wala muna sparring,” kwento ni Suarez sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Kasunod ng pagpirma ng tubong San Isidro, Davao del Norte ng kontrata sa Top Rank Promotions ni Bob Arum, katulong ang LCS Group ni sports patron Luis “Chavit” Singson, tuloy-tuloy ang paghahandang isinagawa ng kasalukuyang IBF at IBO Inter-Continental at WBC Asian super featherweight titlist upang mapanatiling undefeated sa kanyang dibisyon na pinaghaharian ng apat na magkakaibang kampeon.

Kasalukuyang nakalista bilang No.7 ranked sa International Boxing Federation (IBF) si Suarez (15-0, 9KOs) na hinahawakan ni Joe Cordina ng United Kingdom, habang pasok rin itong No.10 sa World Boxing Association (WBA) ni Emannuel Navarrete at No.15 sa World Boxing Council (WBC) ni American O’Shaquie Foster.

Sakaling manaig ang 34-anyos mula San Isidro, Davao del Norte, maaaring makatapat nito si IBO titlist at No. 4 ranked Anthony “The Apache” Cacace (21-1, 7KOs) ng UK at lalapit sa titulo na hawak ng undefeated na si Cordina (16-0, 9KOs) na nakatakdang sumabak sa Setyembre 30 sa Cardiff International Arena sa hindi pa mapangalanang katunggali. (Gerard Arce)